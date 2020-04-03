В статье рассмотрим, как легко и просто установить Viber на стационарный компьютер.

Но сразу отметим, что речь пойдет о том варианте, когда Viber установлен на основном устройстве – смартфоне или планшете, а персональный компьютер будет играть роль дополнительного устройства.

Установить Viber можно и без основного устройства (телефона или планшета). Но только процедура уже будет более сложной. Придется "обманывать" мобильных операторов.

В данном же случае, вам не придется создавать никаких дополнительных аккаунтов.





Но и помните, что работать на вашем компьютере Viber будет до тех пор, пока работает ваша учетная запись на основном устройстве.





После удаления учетной записи с основного устройства, Viber на компьютере работать перестанет.

ДЛЯ ЧЕГО СТОИТ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ

Чтобы ответить на данный вопрос нужно рассмотреть все плюсы и минусы, которые дает установка Viber на персональный компьютер.

Преимущества и целесообразность установки Viber на компьютер.



Экономия зарядки аккумуляторной батареи основного устройства (смартфона или планшета).



Работая на компьютере, не отвлекаетесь на сообщения в Viber на основном устройстве. У вас на компьютере всё под рукой.



Экран монитора имеет намного большие размеры и разширение. Поэтому у пользователя сильно снжается нагрузка на глаза. Следовательно, пользоваться Viber-ом становится более удобно именно на компьютере, особенно если это касается людей пожилого возраста.



Вы можете свободно звонить и разговаривать с кем-то по основному устройству и при этом пользоваться Viber в этот период времени. То есть использовать основное устройство (смартфон или планшет) по его прямому назначению.



Смартфон не подключен к сети или его с вами нет.



Имея под рукой компьютер у вас более широки возможности для обработки информации, полученной напрямую из Viber (фото, видео и т.д.). В данном случае не требуется её отправка с основного устройства на компьютер для последующей обработки. Она изначально поступила на компьютер. То есть, в данном случае вы попросту не будете выполнять лишние телодвижения.



То же самое касается и отправки изображений. К примеру, вам надо что-то отправить через Viber с компьютера. В данном случае файлы подгружаются легко и просто, без выполнения лишних процедур, непосредственно с персонального компьютера.



У вас на компьютере будут сохраняться копии фотографий и видео, загруженных в Vaiber. В случае выхода из строя основного устройства (смартфона или планшета), доступ к фото и видео файлам сохранится.



Как видите список преимуществ достаточно весомый. Но есть, в данном случае, и своего рода минусы или недостатки.

Как недостатки можно отметить следующее:



Если компьютер находится в открытом доступе, то вашу информацию легко могут получить третьи лица.





Неудобство осуществления звонков через Viber с персонального компьютера. Необходимо наличие колонок и микрофона. Кроме того, для осуществления видеовызова требуется наличие видеокамеры.





Потеря работоспособности Viber на компьютере в случае проблем с основным устройством (сбой приложения на основном устройстве, потеря устройства и т.д.).



Но в данном моменте звонить по Viber - это не основное его назначение при установке на стационарный компьютер.

А в случае с персональными данными следует просто соблюдать элементарные правила предосторожности: поставить пароль, не оставлять включенный компьютер без присмотра и т.д.

Также необходимо помнить, чтобы Viber работал на компьютере, к нему, естественно, должен быть подключен интернет.

Итак, преимущества и недостатки рассмотрели. Вы всё оценили и приняли решение установить на своем стационарном компьютере Viber.

ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ

Теперь приступим непосредственно к процедуре установки.

Первое, что надо сделать, набрать в любом поисковике (я использую Google Chrome) фразу «установить вайбер на компьютер».

Из списка выдачи выбираем официальный сайт «Viber.com».

Обязательно скачивайте программу только с официального сайта разработчика. Она бесплатная.

Скачивая сертифицированный продукт вы избавите себя от проблем с установкой и последующими сбоями в работе программы.

Кроме того, скачав пиратскую программу вы, во-первых, нарушаете закон. А во-вторых, можете установить на свой компьютер различного рода вирусные и фишинговые программы.

Для тех кто не знает, фишинговые программы - это программы, которые позволяют мошенникам получить с ваших устройств конфиденциальную информацию (логины, пароли) и различные персональные данные. Поэтому советую двадцать раз подумать, прежде чем устанавливать на свои компьютеры и гаджеты незнакомое или сомнительное програмное обеспечение.

На официальном сайте выбираем в главном меню пункт «Скачать Viber» и далее «Скачать для Windows».











У вас начнется процесс скачивания программы Viber.

Строка состояния загрузки будет отображаться в нижней части экрана (слева).

После того, как загрузка будет успешно завершена, у вас появится сообщение с предложением запустить загруженный файл.

Вы должны выбрать «Запустить».











Таким образом, вы активизируете процесс установки.

После активации процесса установки у вас на мониторе компьютера появится окошко "Viber для компьютера" с кнопкой, предлагающей запустить установку Viber. Далее вам следует нажать на эту кнопку и запустить установку программы.

Если вы всё сделали правильно, то у вас появится диалоговое окно с просьбой пройти последние шаги для установки Viber на компьютер.

В данном случае всё легко и просто. Следует просто придерживаться предложенной инструкции, которая изображена на картинке снизу.

Вот что вам предстоит сделать. Это три последних шага:



Открыть Viber на смартфоне или планшете, вашем основном устройстве.

Открыть пункт «Меню».

Открыть QR-сканер и отсканировать предложенный код.



После этого, Viber на вашем стационарном компьютере будет готов к работе.

Справка для тех, кто не знает.

QR-код - это двухмерный штрихкод, считываемый машиной. Он состоит из набора черных квадратиков на белом фоне. Каждый QR-код по своему уникален и он никогда не повторяется.

Но в силу ряда причин, возможен форс мажор. Когда QR-код не отсканируется вашим основным устройством (смартфоном либо планшетом). Не переживайте. В данном случае ничего страшного нет. Для этого официальный разработчик програмного обеспечения Viber предусмотрел следующий вариант, который описан ниже.





Если по каким-либо причинам на вашем смартфоне или планшете не работает камера, следует перейти по соответствующей ссылке («Не работает камера?») и скопировать предложенный секретный ключ идентификации.



Далее, действуйте как указано в инструкции.



Отправьте данный секретный ключ другим приложением на ваше основное мобильное устройство.

Откройте ключ (по ссылке) на мобильном устройстве и Viber будет активирован.



При выполнении данной процедуры Viber на вашем основном устройстве выдаст сообщение «Активация дополнительного устройства». Вы выбираете «Я хочу активировать Viber на дополнительном устройстве» и нажимаете «Разрешить».

Всё! Теперь можете использовать Viber на компьютере.

РЕКОМЕНДАЦИИ И СОВЕТЫ

Но остановимся на нескольких моментах.

Если хотите, чтобы все прошло гладко, то обязательно обновите перед установкой Viber на вашем основном устройстве до последней версии.





Если ваш смартфон или планшет показывает, что обновлений нет, то обязательно зайдите в Play market (приложение Google) и проверьте. Довольно часто бывают ошибки.

Если у вас на компьютере стоит Windows XP, то возможно некоторое отличие диалоговых окон при установке Viber на компьютер. Но принцип и порядок останутся прежними. Нет ничего сложного.

И ещё, если у вас начинаются проблемы со скачиванием и установкой Viber, то попробуйте отключить антивирус на компьютере. Антивирусные программы часто воспринимают различные приложения типа Viber за вирусные и фишинговые программы. Установите Viber, а затем включите обратно антивирус. Ничего сложного в данном случае нет.